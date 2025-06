Cronos: The New Dawn – Gameplay-Trailer „Survive the Nest“

Weiterhin arbeiten diee Entwickler von Bloober Team an ihrem Survival-Horror-Spiel „Cronos: The New Dawn“. Im Zuge des Xbox Games Showcase 2025 präsentierten sie jetzt neues Material aus dem düsteren Spiel, welches für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen soll.

Im Trailer geht es hinab in ein Orphan-Nest, wo nicht nur die dort lebenden Kreaturen auf den sogenannte Traveler warten, sondern auch die Leichen anderer Traveler. In dem Spiel schlüpft man in die Rolle eines Travelers. Es sind Agenten eines mysteriösen Kollektivs, dessen Mission es ist, zu retten, was von der Menschheit übrig ist. In dem zeitverzerrten Alptraum der Zukunft treiben Monster, die als Orphans bekannt sind, ihr Unwesen. Diese grotesken Kreaturen sind aus dem Untergang der Menschheit hervorgegangen und können sich zu noch tödlicheren Gegnern zusammenschließen.

„Cronos: The New Dawn“ soll im Herbst 2025 auf den Markt kommen. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) oder auch auf Steam (siehe hier).

Quelle: Xbox.com