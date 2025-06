Far Far West – Koop-Shooter für 2026 angekündigt

Die Teams von Fireshine Games und Entwicklerstudio Evil Raptor haben jetzt den Koop-Western-Shooter „Far Far West“ angekündigt. Das Spiel soll 2026 in die Early Access-Phase auf PC (Steam) gehen. Interessierte Spieler können sich derzeit für einen Playtest auf Steam anmelden (siehe hier).

In dem Spiel könnt ihr euch mit bis zu vier Spielern auf Kopfgeldjagd begeben. Besiegt Monster, schleudert Zauber und erfüllt Missionen, die ihr euch der Sheriff gibt. Wechselt zwischen Schusswaffen und Feuerbällen oder kombiniert sie, um Wellen von Feinden und mächtige Bossen zu überleben.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Evil Raptor, die mit Far Far West in den Wilden Westen zurückkehren“, sagt Rob Feather, Senior Product Manager bei Fireshine Games. „Far Far West ist ein einzigartiger Wildwest-Shooter, der chaotische Koop-Action mit der charakteristischen gruseligen Ästhetik des Studios kombiniert und die Spieler begeistern wird. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler im Laufe des Jahres den ersten Playtest des Spiels ausprobieren und die Truppe für einen wilden Ritt im Jahr 2026 auf Steam zusammenbringen.“

Einen Vorgeschmack auf die Robo-Cowboy-Kopfgeldjagd liefert folgender Trailer:

Quelle: Pressemitteilung