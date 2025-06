Donkey Kong Bananza – Neue Details und Gameplay veröffentlicht

Nintendo hat im Rahmen einer aktuellen Direct-Präsentation neue Details zu „Donkey Kong Bananza“ vorgestellt. Das 3D-Action-Spiel erscheint am 17. Juli 2025 exklusiv für die Nintendo Switch 2. In dem Titel begeben sich Donkey Kong und seine neue Begleiterin Pauline auf ein Abenteuer in den Tiefen eines geheimnisvollen Planeten. Ausgangspunkt ist die Entdeckung goldener Bananen auf der Ingot-Insel. Kurz bevor Donkey Kong diese erreicht, reißt ihn ein Sturm in den Untergrund, wo er auf Pauline trifft. Gemeinsam machen sich beide auf die Suche nach dem Planetenkern, der laut Legende Wünsche erfüllen kann.

Das Spiel bietet zahlreiche neue Bewegungs- und Angriffsmöglichkeiten. Donkey Kong kann beispielsweise mit kräftigen Schlägen Hindernisse und Gegner überwinden oder sich per Sturzflug tief in den Boden bohren. Brocken lassen sich aus der Erde reißen und auf Gegner werfen. Paulines Gesang spielt ebenfalls eine zentrale Rolle: Durch das Sammeln von „Bananergie“ kann sie Donkey Kong in verschiedene Formen verwandeln. Diese Transformationen verleihen ihm besondere Fähigkeiten, etwa mehr Stärke, höhere Geschwindigkeit oder sogar die Möglichkeit, kurze Strecken zu fliegen.

Im lokalen Koop-Modus könnt ihr Donkey Kong und Pauline gemeinsam steuern. Dabei kommt auch der GameShare-Modus zum Einsatz, mit dem das Spiel lokal geteilt werden kann. Im Laufe des Spielverlaufs sammelt ihr unter anderem Banandium-Juwelen, Chips und Fossilien, die gegen neue Fähigkeiten, Gegenstände oder Outfits eingetauscht werden können. Bekannte Figuren wie Cranky Kong, Rambi und weitere Bewohner des „Donkey Kong“-Universums sind ebenfalls Teil der Geschichte.

Auch ein Fotomodus und ein Kreativmodus sind enthalten. Im Fotomodus lassen sich verschiedene Kameraeinstellungen vornehmen, während ihr im Kreativmodus eigene Designs gestalten könnt. Zusätzlich erscheint zeitgleich eine Donkey Kong & Pauline „amiibo“-Figur, die exklusive Inhalte im Spiel freischaltet.

Quelle: Pressemitteilung