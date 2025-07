Borderlands 4 – Zweites Entwicklertagebuch veröffentlicht

Heute haben 2K und Gearbox Software die zweite Episode der Entwickler-Videoreihe „Beyond the Borderlands“ veröffentlicht. In der Folge mit dem Titel „Willkommen auf Kairos“ nimmt euch das Narrative Design Team mit auf eine Reise in die Geschichte und Mythologie des Planeten Kairos. Dieser befindet sich am Rand des bekannten Universums und steht kurz vor dem Umbruch.

Ihr lernt drei Fraktionen kennen, die auf Kairos ums Überleben kämpfen. Die „Outbounders“ sind nach einem Absturz auf dem Planeten gestrandet und suchen noch immer nach einem Weg zurück nach Hause. Die „Auguren“ stammen von den ersten Minenarbeitern ab und leben unter schwierigen Bedingungen. Die „Electi“, früher die Elite der Gesellschaft, wurden aus den Städten verbannt und müssen sich nun neu orientieren.

Die Episode gibt außerdem Einblicke in die Entstehung des „Timekeepers“, einer zentralen Figur in „Borderlands 4“. Er hält mit Hilfe kybernetischer Implantate, den sogenannten Bolts, die Kontrolle über den Planeten und seine Bewohner aufrecht.

„Borderlands 4“ erscheint am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und den Epic Games Store. Ihr könnt das Spiel ab sofort vorbestellen. Eine Version für die Nintendo Switch 2 ist ebenfalls geplant und soll später im Jahr erscheinen. Weitere Informationen dazu folgen bald.

Quelle: Pressemitteilung