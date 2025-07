Ghost of Yōtei – Gameplay und limitierte PS5-Editionen

Im Rahmen der aktuellen State of Play-Präsentation wurde ein detaillierter Einblick in das Gameplay von „Ghost of Yōtei“ gegeben. Gleichzeitig stellte Sony gemeinsam mit dem Entwicklerstudio Sucker Punch zwei limitierte PS5-Bundles vor: die „Ghost of Yōtei“ Gold Limited Edition und die Black Limited Edition.

Umfangreiche Gameplay-Präsentation

In Ghost of Yōtei übernehmt ihr die Rolle von Atsu, die nach Ezo zurückkehrt, um die sogenannten Yōtei Six zu verfolgen. Dabei steht eine persönliche Geschichte im Mittelpunkt, die durch Rückblicke auf Atsus Vergangenheit ergänzt wird.

Ihr könnt die Welt auf verschiedene Weise entdecken. Ein erweitertes Hinweissystem zeigt euch wichtige Orte, Missionen oder Belohnungen. Mithilfe eines Fernglases lassen sich Ziele markieren, alternativ sind Karten bei Kartografen erhältlich. Unterwegs besteht die Möglichkeit, Lager aufzuschlagen. Dort könnt ihr euch ausruhen, kochen oder Gespräche führen, die neue Inhalte freischalten. Das frühere Tagebuch-System wurde durch ein Menü ersetzt, das euch bei der Verwaltung von Verbündeten und Händlern unterstützt.

Das Kampfsystem erlaubt den Einsatz vieler Waffenarten. Jede Waffe hat eigene Eigenschaften und kann aufgewertet werden. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffentypen wechseln und müsst euer Vorgehen an gegnerische Taktiken anpassen. Auch Ausrüstung spielt eine wichtige Rolle – sie beeinflusst, ob ihr eher auf Tarnung, Nah- oder Fernkampf setzt.

Dank verschiedener Modi lässt sich der Grafikstil individuell anpassen. Inspiriert von Akira Kurosawa bietet Ghost of Yōtei erneut einen Schwarz-Weiß-Modus im Stil klassischer Samurai-Filme der 1950er-Jahre. Deutlich blutiger und rauer präsentiert sich hingegen ein Modus, der in Zusammenarbeit mit Regisseur Takashi Miike (Ichi the Killer, 13 Assassins) entstanden ist. Für eine ruhigere Atmosphäre sorgt wiederum der Einfluss von Shin’ichirō Watanabe (Samurai Champloo), der eigens für das Spiel Lo-Fi-Musikstücke komponiert hat.

Limitierte PS5-Editionen und DualSense Controller

Die Gold Limited Edition ist weltweit erhältlich und orientiert sich am japanischen Kunststil Kintsugi, bei dem zerbrochene Keramik mit Gold repariert wird. Diese Technik steht laut Sony symbolisch für Atsus persönliche Entwicklung und die Schönheit, die aus Unvollkommenheit entstehen kann. Die Konsole verfügt über ein goldfarbenes Design mit sichtbaren Kintsugi-Linien sowie einem eingravierten Siegel auf der oberen Abdeckung. Der mitgelieferte DualSense-Controller zeigt Atsus Silhouette auf dem Touchpad.

Die Black Limited Edition, ausschließlich über direct.playstation.com verfügbar, basiert auf dem traditionellen japanischen Sumi-e-Stil, bei dem mit schwarzer Tusche gearbeitet wird. Mit kräftigen Pinselstrichen werden Landschaft und Atmosphäre von Ezo dargestellt. Auch diese Edition enthält ein eingraviertes Siegel sowie einen passenden Controller mit thematischer Gestaltung, wie Sony im PlayStation Blog mitteilte.

Beide Bundles beinhalten:

Eine PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk im jeweiligen Design

Einen farblich abgestimmten DualSense Wireless-Controller

Eine digitale Kopie von „Ghost of Yōtei“ (Standard Edition) inklusive Vorbesteller-Inhalten wie einer exklusiven In-Game-Maske und sieben PSN-Avataren der Yōtei Six

Für alle, die bereits eine PS5 (Slim oder Pro) besitzen, wird es zusätzlich separat erhältliche Konsolen-Cover im Gold-Design geben. Auch die Controller aus beiden Editionen werden einzeln angeboten.

Der Release von „Ghost of Yōtei“ ist für den 2. Oktober geplant.

Quelle: PlayStation Blog