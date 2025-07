Ready or Not – Launch-Trailer zum Release auf Konsolen

Der taktische First-Person-Shooter „Ready or Not“ ist jetzt auch auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. Das Spiel ist bereits für PC erschienen und versetzt euch in die Rolle von SWAT-Teams in hochriskanten und realistischen Szenarien.

Entschärft Situationen wie Geiselnahmen, Bombendrohungen, verbarrikadierte Verdächtige und mehr. Nutzt realistische Waffen und Equipment, um Missionen zu bewältigen. „Ready or Not“ ist vollständig plattformübergreifend für Crossplay verfügbar.

Hier findet ihr die Homepage von „Ready Or Not“: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK! Informationen über die verfügbaren Editionen gibt es hier bei uns: KLICK!

Ready or Not: Console Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung