Cronos: The New Dawn – Der Release-Termin steht, Story-Trailer

Bloober Team hat im Rahmen der aktuellen Nintendo Direct den Veröffentlichungstermin ihres kommenden Survival-Horror-Titels „Cronos: The New Dawn“ bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 5. September 2025 für PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S und für die Nintendo Switch 2. Digitale und physische Vorbestellungen sind ab sofort möglich, wie Bloober Team mitteilte.

Mit „Cronos: The New Dawn“ erwartet euch ein psychologisches Horrorspiel mit Science-Fiction-Elementen. In einer düsteren Zukunft müsst ihr euch durch eine Welt voller Bedrohungen kämpfen und dabei einer Geschichte folgen, die sich um das Konzept des sogenannten „Soul Harvesting“ dreht. Der heute veröffentlichte Story-Trailer gewährt einen neuen Einblick in die Handlung, die Charaktere und die Atmosphäre des Spiels.

Zum Start von „Cronos: The New Dawn“ stehen euch für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zwei digitale Versionen zur Auswahl: die Standard Edition für 59,99 Euro sowie die Deluxe Edition für 69,99 Euro, die zusätzlich einen 48-stündigen Frühzugang bietet. Auf der Nintendo Switch 2 ist zunächst nur die Standard Edition digital erhältlich.

Darüber hinaus erscheinen auch physische Versionen für PS5 und Nintendo Switch 2, die in Zusammenarbeit mit Skybound Games produziert werden. Diese beinhalten neben dem Spiel eine exklusive Reisender-Skin, ein digitales Item-Paket sowie ein Sticker-Set mit Motiven aus dem Spiel. Die PS5-Fassung wird auf Disc ausgeliefert, während die Switch-Version über ausgewählte Händler vertrieben wird.

Cronos: The New Dawn | Salvage The Past | Release Date Trailer

Quelle: Pressemitteilung