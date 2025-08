The Eternal Life of Goldman – Neuer Trailer zeigt neues Gameplay

Weappy Studio und THQ Nordic haben einen frischen Einblick in ihr kommendes 2D-Abenteuer „The Eternal Life of Goldman“ gegeben. In dem neuen Trailer erzählt eine Mutter ihrem Kind ein düsteres Märchen über die Titelfigur Goldman erzählt. Dabei werden persönliche Erinnerungen wach, die tief in ihrer Vergangenheit verwurzelt sind. Der Trailer präsentiert auch zudem noch neue Gameplay-Szenen.

Im 2D-Plattformer-Abenteuer „The Eternal Life of Goldman“ schlüpft ihr in die Rolle von Goldman – einem ungewöhnlichen Helden, der sich durch ein Land voller verdrehter Märchen und düsterer Folklore kämpft. Sein Ziel ist es, eine Gottheit zu töten, von der zwar alle reden, aber noch niemand gesehen hat. Euch erwartet eine Mischung aus fordernden Jump’n’Run-Passagen und spannenden Erkundungstouren. Dabei kommt eine Vielzahl an Fähigkeiten zum Einsatz. Alles verpackt in handgemalte 2D-Grafiken.

Wann „The Eternal Life of Goldman“ erscheint, ist noch nicht bekannt. Das Spiel befindet sich für Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S und PC in der Entwicklung.

The Eternal Life of Goldman | Can Fairy Tales Hurt? | Gameplay Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: THQ Nordic