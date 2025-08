Wreckreation – Temporeicher Trailer

Das 2022 angekündigt Open-World-Rennspiel „Wreckreation“ zeigt sich in einem neuen Trailer. THQ Nordic und Entwicklerstudio Three Field Entertainment werden euch in dem Spiel eine 400km² größe Sandbox-Welt bieten, in der ihr Strecken, Stunts, Fahrzeuge, Modi, Wetter und Verkehr selbst geestalten könnt – allein oder im Multiplayer.

Wreckreation – Features (von Steam)

Arcade-Rennen – Open-World-Arcade-Rennspiel mit Hochgeschwindigkeitsfahrten, Rennen, Crashs, Stunts und Erkundung.

Mix deine Welt – Platziere Sprünge, Loopings, Halfpipes, bewegliche Hindernisse und mehr fast überall in deiner MixWorld. Baue Straßen auf und abseits der Straße, auf dem Meer oder in der Luft.

Mix mein Auto – Lackfarben, Oberflächen, Räder, Flammen, Motorgeräusche, Glasfarben, Reifen, Bremslichter – alles da. Sämtliche Optionen stehen dir von Anfang an zur Verfügung.

Mix-Modi – Du bist der Spiel-DJ. Du erstellst und steuerst das Gameplay. Das kann ein Rennen zur nächsten Kreuzung sein oder ein Team-Stunt-Event, du kannst alles sogar mit der Community teilen.

Mix deine Musik – Wreckcreation bietet 16 verschiedenen Radiosender von Disco bis Gospel oder von Filmmusik bis Smooth Jazz.

Mix alles – Wähle Tageszeit, Wetter und Verkehr! Was in deiner MixWorld passiert, bestimmst du selbst. Mit einem Klick kannst du Uhrzeit und Wetter ändern und Verkehr ein- oder ausschalten.

Sei ein Wreckordbrecher – Stelle bei jeder Fahrt Rekorde auf und bestimme, wie Freunde dich herausfordern können, indem sie verschiedene Wreckord-Typen auf verschiedene Straßen „sperren“.

Werbetafeln – Zerstöre drei Arten von Werbetafeln: „Ad Breaks“ können einfach zertrümmert werden, „Promotional Stunts“ erfordern einen Stunt und „Wrecktaculars“ verfolgen deine höchste Stuntpunktzahl.

Leere Grundstücke – Auf leeren Flächen kannst du Strukturen errichten, die Auswirkungen haben können. Beispiel: Füge eine Polizeistation hinzu und sorge für mehr Polizeipräsenz.

Das Rennspiel soll für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Die Webseite von „Wreckreation“ findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Wreckreation | Showcase 2025 Trailer

Quelle: Pressemitteilung