Beast of Reincarnation – Neues Video zeigt Gameplay und das Kampfsystem

Game Freak hat ein neues Video zu „Beast of Reincarnation“ veröffentlicht. Darin zeigen die Entwickler, wie Emma und ihr Begleiter Koo im Kampf zusammenarbeiten und wie sich das Echtzeit-Kampfsystem mit taktischen Entscheidungen verbindet.

Das Action-RPG spielt im Jahr 4026 in einem postapokalyptischen Japan. Emma und Koo reisen durch eine von der Seuche veränderte Welt und müssen mächtige Bossmonster besiegen, deren Kräfte sie für ihren weiteren Weg benötigen.

Parieren und Koos Fähigkeiten richtig einsetzen

Während Emma mit ihrem Katana direkt in den Kampf zieht, unterstützt Koo sie mit verschiedenen Fähigkeiten. Mit dem richtigen Timing kann Emma gegnerische Angriffe abwehren, ohne Schaden zu nehmen. Gleichzeitig füllt sich dadurch die FP-Anzeige, deren Energie für Koos Fähigkeiten benötigt wird.

Bei der Auswahl einer Fähigkeit verlangsamt sich das Geschehen. Dadurch bleibt Zeit, das Schlachtfeld einzuschätzen und auf die jeweilige Situation zu reagieren. So kann Koo beispielsweise mehrere Gegner gleichzeitig festhalten, bevor Emma zum Angriff übergeht.

Gegner verfügen neben ihrer Lebensenergie über eine weitere Leiste. Wird diese vollständig gefüllt, könnt ihr einen finalen Angriff ausführen. Koos Fähigkeiten helfen dabei, die Leiste schneller zu füllen.

Neue Fähigkeiten nach Bosskämpfen

Auch bei den Bossgegnern kommt es auf das Zusammenspiel von Emma und Koo an. Selbst schwere Attacken lassen sich mit dem richtigen Timing parieren. Gleichzeitig könnt ihr die verlangsamte Auswahl von Koos Fähigkeiten nutzen, um Schwachstellen auszunutzen, Angriffe zu unterbrechen oder Statuseffekte einzusetzen.

Nach dem Sieg über einen Boss nimmt Emma dessen Macht auf und Koo erhält eine neue Fähigkeit. Emma selbst entwickelt sich über einen Fähigkeitenbaum weiter, in dem ihr mit gesammelten SP neue Techniken und Folgeangriffe freischaltet.

„Beast of Reincarnation“ erscheint am 4. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Quelle: Game Freak