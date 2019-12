The Division 2 – Termin Update 6.1 und Weihnachtsevent

Nächste Woche wird Ubisoft nicht nur das Update 6.1 für „The Division 2“ veröffentlichen, sondern auch ein ingame Weihnachtsevent namens „Situation: Snowball“. Beides wird am 10. Dezember erscheinen.

In dem Event werden einige von Washington D.C.s berüchtigtsten Gegner ihre Feiertagsstimmung zeigen, in dem sie eine rote Nikolausmütze tragen. Wenn man diese Gegner besiegt, lassen diese eine neue Waffe fallen, die Schneebälle verschießt. Als Teil dieses Weihnachtsevents erhalten alle Spieler, die sich zwischen dem 10. Dezember und dem 7. Januar in das Spiel einloggen, ihren eigene Nikolausmütze, um so die Weihnachtszeit zu feiern.

Das Titel Update 6.1 beinhaltet außerdem das “Stille Nacht“-Bekleidungsereignis und ein dunkles Wintertheme. Spieler können aus den „Stille Nacht“-Bekleidungsbehältern 35 neue Kleidungsstücke sammeln. Alle Spieler, die sich während des Events einloggen, erhalten einen kostenlosen Schlüssel. Dazu erhalten Spieler mit einem Year 1 Pass, während des Events, zusätzlich drei Schlüssel als Bonus obendrauf.

Beginnend mit dem “Stille Nacht“-Bekleidungsereignis haben Spieler außerdem die Möglichkeit, die Bekleidungsbehälter mit Premium-Credits zu erwerben und diese Freunden und Clanmitgliedern als Geschenk zu schicken.

Darüber hinaus wird die Beta-Version für den neuen Hardcore-Modus im Titel-Update 6.1 enthalten sein. In diesem neuen Modus ist der Tod endgültig, was die gesamte Kampagne von „The Division 2“ zur ultimativen Herausforderung für die Agents macht. Da man nicht mehr neustarten kann, müssen die Division-Agents taktisch und vorsichtig vorgehen, um es so weit wie möglich zu schaffen.

Mehr über das Spiel findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung