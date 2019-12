Jurassic World Evolution – Launch-Trailer für „Return to Jurassic Park“

Wie angekündigt, veröffentlicht Frontier Developments heute die „Jurassic World Evolution“-Erweiterung „Return to Jurassic Park“. Der Release wird von dem obligatorischen Launch-Trailer begleitet, den ihr weiter unten findet.

Dank der Erweiterung treffen heute Dr. Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) und Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) zum ersten Mal seit 1993 wieder zusammen. Die Geschichte von „Return to Jurassic Park“ knüpft direkt an den Originalfilm an und bringt die Kultcharaktere in einer Story-Kampagne zurück.

Es gilt, den Park wieder aufzubauen, neue Dinosaurier schlüpfen zu lassen und Herausforderungen zu meistern. Das gesamte Spiel erhält außerdem ein Re-Design im 1993er-Stil, um Fans des Originals ein möglichst authentisches Erlebnis zu bieten – inklusive Bambus-Toiletten.

Zusätzlich zur Veröffentlichung von „Return to Jurassic Park“ erhalten alle Spieler der Aufbausimulation ein kostenfreies Update, das Änderungen der Ranger-Interaktionen mit den Dinosauriern beinhaltet, sowie veränderte Toilettengewohnheiten der Gäste und weiteren Anpassungen.

„Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park“ ist ab sofort für 19,99 Euro (UVP) für PC, PlayStation 4 und Xbox One digital erhältlich. Mehr Informationen zum Spiel findet ihr auf der Homepages des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung