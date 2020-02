Nintendo Switch – Konsole im Animal Crossing: New Horizons-Design angekündigt

Im März 2020 geht es für die Nintendo Switch-Spieler mit „Animal Crossing: New Horizons“ auf die Insel. Wenige Wochen vor dem Release kündigte Nintendo eine limitierte Konsole an, die im Stil des Spiels in den Regalen der Händler landen wird. Sie ist derzeit für 379,99 Euro vorbestellbar (Amazon.de -- Affilitate Link).

Das Design der Nintendo Switch ist vom Spiel inspiriert: Ein Animal Crossing-Muster verziert die Rückseite der Konsole. Die Joy-Con liegen in den Farben Pastellgrün und Blau bei, dessen Rückseite in Weiß gehalten sind. Auch die zugehörigen Handgelenkschlaufen liegen in passender Farbe bei. Auf der Docking-Station, die in Weiß gehalten ist, präsentieren sich der Waschbär Tom Nook sowie seine Neffen Nepp und Schlepp.

Des Weiteren landet neues Zubehör im Handel: Eine Nintendo Switch-Tasche (Animal Crossing: New Horizons-Edition) & -Schutzfolie sowie eine Nintendo Switch Lite-Tasche (Animal Crossing: New Horizons-Edition) & -Schutzfolie.

Mit einem neuen Video stellt Nintendo die „Animal Crossing: New Horizons“-Edition der Nintendo Switch-Konsole vor.

Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons-Edition

