Overpass – Gameplay-Video zu den Fahrweisen in der Offroad-Simulation

In der kommenden Offroad-Simulation „Overpass“ sind verschiedene Fahrweisen ein wichtiger Faktor, um die Herausforderungen in dem unwegsamen Gelände zu meistern. In dem aktuellen Video kommentierten Gameplay-Video präsentiert Zordix Racing Development Director Joakim Eriksson die entsprechenden Gameplay-Features.

Um die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Rennstrecken zu demonstrieren, wählt Joakim aus den 23 offiziell lizenzierten Fahrzeugen im Spiel den Wildcat von Arctic Cat. Wenn ein Rennen zum ersten Mal gestartet wird, gilt es die neue Strecke zunächst zu erkunden und sich mit ihren Tücken vertraut zu machen. Danach können Zeiten optimiert werden, um in die Bestenliste zu kommen oder die Community im Multiplayer-Modus in Echtzeit herauszufordern. Präzise Beschleunigung und kluger Einsatz des Differenzials sorgen dafür, dass man auch die schwierigsten Streckenabschnitte erfolgreich absolviert.

Bigben und Entwicklerstudio Zordix Racing werden „Overpass“ am 28. Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC auf den Markt bringen. Eine Fassung für Nintendo Switch erscheint zu einem späteren Zeitpunkt. Weitere Trailer/Videos und Informationen zum Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK!

OVERPASS™ - Commented Gameplay Trailer (GER PEGI/USK)

Quelle: Pressemitteilung