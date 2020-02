Limited Run Games – The Secret of Monkey Island für SEGA Mega-CD kommt

Jede Menge nostalgische Gefühle sind im Anmarsch: Limited Run Games veröffentlicht den LucasArts-Klassiker „The Secret of Monkey Island“ in einer limitierten Auflage für das SEGA Mega-CD. Auf das Adventure brauch ich wohl nicht näher eingehen. Jeder Spieler sollte das Meisterwerk eigentlich kennen.

Interessanter wird es mit dem CD-Laufwerk, das SEGA erstmals im Jahre 1991 an den Mann brachte. Das zusätzliche Laufwerk wurde zur damaligen Zeit an die Videospielkonsole Sega Mega Drive angeschlossen. Es folgten auch noch weitere Version von SEGA Mega-CD sowie komplette Konsolen von JVC, wo das Laufwerk und Mega Drive in einem Gehäuse integriert waren.

Der Videospiel-Distributor Limited Run Games veröffentlichte in der Vergangenheit diverse limitierte Auflagen von Spielen in einer Box-Version, die sonst nur in digitaler Form erhältlich sind. Für die Sammler gibt es zudem noch einige physische Boni obendrauf.

„The Secret of Monkey Island“ wird nun ein weiteres Sammlerstück – passend zum 30. Geburtstag. Die Vorbestellungen nimmt Limited Run Games ab dem 28. Februar 2020 entgegen. Die Höhe des Preises ist noch nicht bekannt.

Wer einen Blick auf das Portfolio von Limited Run Games werfen möchte, der kann unter diesem Link den Store finden.