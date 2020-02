Jump King – 2020 erfolgt der Sprung auf Xbox One, PS4 und Switch

Letzt Jahr veröffentlichte Entwickler Nexile den Vertikalplattformer „Jump King“ für PC. Vor kurzem gab Nexile bekannt, dass sie zusammen mit UKIYO Publishing eine Fassung für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt bringen werden.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein herausfordernder Plattformer, wo ihr versucht einen kolossalen Turm zu besteigen, um die mystische „superscharfe Braut“ auf der Spitze zu retten. Die einzige Fähigkeit des Protagonisten ist das Springen. Als Spieler müsst ihr den Charakter in gewünschte Position bringen, den Sprung aufladen, zielen und dann die Schwerkraft bei jedem Sprung ihre Arbeit machen lassen. Solltet ihr die Zielpunkt verfehlen, dort ein sehr weiter Fall nach unten.

„Jump King wurde geschaffen, um euch albern aussehen zu lassen. Hier wird das Springen, das in Spielen oft als selbstverständlich angesehen wird, zur einzigen Herausforderung des Spiels“, so Felix Wahlström von Nexile. „Es sieht ziemlich blöd aus -- warum haben die Leute Probleme, mit einfacher Drei-Knopf-Steuerung zu springen? Aber wenn man es einmal ausprobiert hat, versteht man, warum und wird in den fesselnden Gameloop gesogen! Es ist eine moderne Idee in einem fesselnden und nostalgischen Paket, von dem wir glauben, dass es für Konsolenspieler genau das Richtige ist.“

„Jump King hat unserem Team so viel Schmerz und Leid zugefügt, dass wir fast unseren Verstand verloren und beschlossen haben, dass wir den Rest der Welt in diese von uns verursachte Hölle einführen müssen“, kommentiert Paul Hann von UKIYO. „Das Ende dieser Hölle ist mir noch nicht klar, aber eines Tages werde ich das Spiel besiegen. Eines Tages…“

Die PC-Version findet ihr unter anderem auf Steam (siehe hier) und GOG.com (siehe hier). Die Homepage von dem Spiel findet ihr hier: KLICK!

Jump King - Console Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung