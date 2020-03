Final Fantasy VII Remake – Spielbare Demo erschienen

PlayStation 4-Spieler haben ab sofort die Möglichkeit einen kostenlosen Vorgeschmack von „Final Fantasy VII Remake“ zu bekommen. Square Enix veröffentlichte eine spielbare Demo-Version des Action-RPGs, die im PlayStation Store zum Herunterladen bereit steht (PlayStation Plus Abo wird benötigt). Wer die Demo bis zum 11. Mai 2020 herunterlädt, erhält zum Release des kompletten Spiels ein exklusives PlayStation-4-Design.

„FF 7 Remake“ spielt in einer Welt, in welcher der undurchsichtige Shinra-Konzern die Lebenskraft des Planeten kontrolliert. Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit SOLDAT und jetzt ein Söldner, hilft einer Widerstandsgruppe namens Avalanche. Das Spiel ist eine Neuinszenierung des RPGs und taucht tiefer in dessen Welt und Charaktere ein. Der Titel spielt in der Stadt Midgar und präsentiert ein eigenständiges Spielerlebnis. Hinzu bietet das Spiel ein Hybrid-Kampfsystem, das Echtzeit-Action mit strategischem, Befehl-basiertem Kampf verbindet.

„Final Fantasy VII Remake“ erscheint am 10. April 2020 für PlayStation 4. Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der offiziellen Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

FINAL FANTASY VII REMAKE Demo Out Now!

Quelle: Pressemitteilung