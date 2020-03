Ghost of Tsushima – Release-Termin, Editionen und mehr

2017 kündigte das Entwicklerstudio Sukcer Punch Productions zusammen mit Sony Interactive Entertainment das PlayStation 4-Spieler „Ghost of Tsushima“ an. Bislang war unklar, wann der exklusive Titel für die Konsole aus dem Hause Sony erscheint. Doch die Verantwortlichen gaben heute bekannt, dass „Ghost of Tsushima“ am 26. Juni 2020 erscheinen wird.

Die verschiedenen Editionen von „Ghost of Tsushima“

„Ghost of Tsushima“ erscheint neben der Standard-Version noch in drei weiteren Ausgaben. Für die Sammler der digitalen Version steht eine „Digital Deluxe Edition“ im PlayStation Store zum Kauf bereit. Diese Edition beinhaltet das „Held von Tsushima”-Skin-Set, das euch im Spiel zusätzlich ein Pferd, einen Sattel, eine Maske, ein Schwert und ein Rüstungsset für Jin gewährt. Außerdem ist ein Talisman, ein dynamisches PS4-Design, den Kommentar des Directors des Spiels und ein digitales Mini-Artbook enthalten.

Im Handel wird eine „Special Edition“ zum Kauf bereitstehen. Diese Edition enthält eine SteelBook-Hülle sowie einen Gutschein für ein „Held von Tsushima”-Masken- und Schwert-Skin, den Talisman, 1 Technikpunkt, den Kommentar des Directors und ein digitales Mini-Artbook.

Die wohl umfangreichste Edition, die ihr ab sofort vorbestellen könnt (hier bei Amazon.de -- Affi-Link), ist die sogenannte „Collector’s Edition“. Diese Ausgabe enthält die digitalen Boni der oben genannten Editionen, ein SteelBook, ein Sashimono (Kriegsbanner) mit einer Länge von rund 140cm, ein traditionelles Furoshiki (Wickeltuch), ein physisches 48-seitiges Mini-Artbook, eine künstlerische Ausarbeitung der kompletten Weltkarte.

Abgerundet wird die besondere Edition mit einer Nachbildung der Maske, die der Protagonist im Spiel tragen kann. Die Maske ist aus Polyresin gefertigt und verfügt über einen Display-Sockel mit Einzelnummerierung. Tragen könnt ihr sie allerdings nicht -- sie ist ein reines Dekorationsobjekt.

Der neue Story-Trailer

Außerdem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Helden Kin Sakai vorstellt. Dabei bekommen wir auch Verbündete und Feinde von Jin zu sehen. Dazu gehören auch ins Onkel Shimura, der Jitō (Fürst) von Tsushima und eine Vaterfigur für Jin, sowie Khotun Khan.

Der Onkel von Jin hat ihn von Kindesalter in den traditionellen Samurai-Künsten gelehrt. Das Jin damit begonnen hat, immer mehr seiner Lehren zu vergessen und andere Kampftaktiken anwendet, bereitem ihm sorgen. Khotun Khan ist der Anführer der einfallenden Mongolenarmee, der sein ganzes Wissen über die Samurai dafür verwendet, sie zu vernichten. Er ist ein grausamer, unerbittlicher Gegenspieler, den man nicht unterschätzen sollte, wie Jin schon bald lernen wird.

Ghost of Tsushima | Story Trailer | PS4, deutsch

