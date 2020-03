Cities: Skylines – Termin und Trailer für neue Erweiterung „Sunset Harbor“

Publisher Paradox Interactive kündigte heute nicht nur eine neue Erweiterung für die Städtebausimulation „Cities: Skylines“ aus dem Hause Colossal Order an, sondern gab direkt bekannt, dass diese nächste Woche erscheinen wird. Der Release findet am 26. März 2020 statt, und zwar für PC, Xbox One und PlayStation 4. Am gleichen Tag erscheint auch ein neuer Radiosender und ein neues Content-Creator-Pack. Weitere Informationen dazu sollen noch folgen.

Cities: Skylines – Sunset Harbor

Die neuste Erweiterung wird einen Schwung an neuen Inhalten und Möglichkeiten für die digitalen Städtebauer bereithalten. Mit dabei ist unter anderem die Fischereiindustrie. Mit Fischerbooten erschließt man auf See und Fischfarmen einen neuen Industriezweig. Passend gibt es vier neue Policies, damit die Unternehmen den frischesten Fisch an die Lebensmittelgeschäfte liefern können.

Des Weiteren stoßen zu den bisherigen Bussen auch Fernbusdienste für den Transit zwischen Städten auf der Autobahn. Zudem bietet der neue Trolleybus-Service eine umweltfreundliche Reisemethode mit elektrischem Antrieb mithilfe von Oberleitungen. Um euren Bürgern das Umsteigen zwischen den bestehenden und neuen Verkehrsmitteln zu vereinfachen, kommen neue Verkehrsknotenpunkte hinzu.

Wer eine alternative Beförderungsmethode für seine Bürger sucht, der kann in „Sunset Harbor“ auf den Passagierhubschrauber-Service setzen. Hinzu lockt der Luftfahrt-Club Kleinflugzeugbesitzer zur Teilnahme an der Freizeitfliegerei an, was zur Attraktivität und Unterhaltung eurer Stadt beiträgt.

Um die Erweiterung abzurunden gibt es neue Wasseraufbereitungsanlagen, die Abwasser für zusätzliche Verwendungen aufbereiten, eine Müllentsorgung, die eine einfachere Handhabung des Mülls ermöglichen, und fünf neue Maps.

Einen kleinen Überblick auf die neuen Inhalte bietet der folgende Trailer. Weitere Informationen rund um „Cities: Skylines“ findet ihr hier bei uns: KLICK!

Cities: Skylines Sunset Harbor | Official Announcement Trailer

