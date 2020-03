Endzone – A World Apart – Termin für Early Access steht fest

Das in Wiesbaden ansässigen Entwicklerstudio Gentlymad hat zusammen mit Assemble Entertainment den Starttermin der Early Access-Phase des Survival-Aufbaustrategiespiels „Endzone – A World Apart“ bekannt gegeben. Am 2. April 2020 wird das Spiel in die Early Access-Phase auf Steam (siehe hier) und als „In Development“ bei GOG.com gehen. Die „frühe“ Version des Spiels wird 23,99 Euro (UVP) kosten.

Passend zu dieser Nachricht gibt es ein neues Feature-Video. Während sich das letzte Feature-Video um Wettereinflüsse drehte (siehe hier), geht es im neuen Video um das Verhalten und die Auswirkungen von radioaktiver Strahlung in der Welt des Spiels.

Weitere Informationen rund um „Endzone – A World Apart“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Endzone - A World Apart | Feature Trailer - Radiation

Quelle: Pressemitteilung