Resident Evil Requiem – Capcom zeigt neues Gameplay

Während der neuesten Capcom-Spotlight-Präsentation hat das japanische Unternehmen neue Details und frisches Gameplay zum neunten Teil der Horrorserie „Resident Evil“ vorgestellt. Der Titel trägt den Namen „Resident Evil Requiem“ und erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Das Spiel entsteht unter der Leitung von Director Koshi Nakanishi, Art Director Tomonori Takano sowie den Produzenten Masachika Kawata und Masato Kumazawa. Laut dem Entwicklerteam steht der Horror klar im Mittelpunkt des Gameplays und soll durch eine dichte Atmosphäre sowie einen hohen Grad an Realismus verstärkt werden.

Neue Hauptfigur: Grace Ashcroft

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Grace Ashcroft, eine introvertierte und eher schreckhafte FBI-Geheimdienstanalystin. Im Laufe der Handlung entwickelt sie sich weiter, indem sie lernt, ihre Ängste zu überwinden.

Die Handlung spielt 30 Jahre nach der Zerstörung von Raccoon City durch eine Sterilisationsrakete der US-Regierung. Mit „Resident Evil Requiem“ möchte Capcom an die Ereignisse und Figuren des damaligen T-Virus-Ausbruchs erinnern, sowohl an die Opfer als auch an jene, die durch die Katastrophe dauerhaft gezeichnet wurden.

Quelle: Pressemitteilung