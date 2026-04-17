In weniger als drei Monaten erscheint das Action-RPG „Echoes of Aincrad“ für PC und Konsolen. Um uns einen tieferen Einblick zu gewähren, präsentierte Bandai Namco Entertainment einen neuen Trailer.

„Echoes of Aincrad“ soll Echtzeitkämpfe mit einem Aufstiegssystem bieten. Während das Abenteuer voranschreitet, bringt jedes neue Level „Growth Points“, mit denen Attribute – wie in klassischen Rollenspielen üblich – genutzt und erhöht werden können, wodurch sich Ausdauer, Stärke, Geschicklichkeit und mehr passend zum eigenen Spielstil verbessern lassen. Zusätzlich zu den eigenen Fähigkeiten, darunter auch zahlreiche Spezialskills, kann aus einer Vielzahl an Ausrüstungen und Waffen gewählt werden. Durch einen Besuch bei der Schmiede kann die Ausrüstung verbessert werden, was essenziell ist, um stärker zu werden und größere Gegner zu besiegen.

Doch das Überleben soll nicht nur von einer aufgewerteten Ausrüstung abhängen: Für den Fortschritt soll entscheidend sein, den Kampf gemeinsam mit einem Partner zu meistern, der an der Seite der Spieler kämpft und auf Kommandos reagiert. Kämpfe basieren auf dem sogenannten „Switch“-System, durch das Spieler nahtlos die Rollen wechseln und Attacken verketten können, indem sie im Kampf fließend zwischen den Optionen wechseln, den Partner autonom handeln zu lassen oder den Befehl zu geben, auf die Attacke des Spielers zu warten. Auch der Schaden kann geteilt werden. Dabei verfügt jeder Partner über einen einzigartigen Spezialskill, was taktische Entscheidungen und eine präzise Ausführung begünstigt.

„Echoes of Aincrad“ erscheint am 10. Juli 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

[Deutsch] Echoes of Aincrad | Gameplay Trailer

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Quelle: Pressemitteilung