Pragmata – Launch-Trailer zur Veröffentlichung auf PC und Konsolen

Das Science-Fiction-Action-Adventure „Pragmata“ ist ab heute für PC (Steam), Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. Bevor ihr euch an Board einer futuristischen Mondstation begebt, könnt ihr euch den neusten Trailer anschauen. Dieser bietet einen kleinen Überblick davon, was euch in dem Spiel erwartet.

Pragmata – Szenario

In „Pragmata“ hat eine Mondstation auf mysteriöse Weise den Kontakt zur Erde verloren. Der Weltraumfahrer Hugh Williams, der zur Untersuchung entsandt wurde, gerät schnell in Schwierigkeiten, bevor ihm ein seltsamer Androide in Gestalt eines jungen Mädchens zu Hilfe kommt. Sie erhält den Namen Diana und begibt sich gemeinsam mit Hugh auf die Erkundung der Mondstation, um einen Weg zurück zur Erde zu finden. Während ihrer Reise werden Hugh und Diana von einer feindseligen KI gejagt, die die Anlage kontrolliert, und die Spieler müssen die einzigartigen Fähigkeiten des ungewöhnlichen Duos kombinieren, um die auf sie wartenden Gefahren zu überstehen.

Pragmata – Gameplay

Das Third-Person-Action-Adventure soll Action-Puzzle-Kämpfe bieten, bei denen Diana feindliche Bots hackt, um deren Schwachstellen aufzudecken, damit Hugh sie mit einem Arsenal an Schusswaffen eliminieren kann. Zwischen den Kämpfen kann das Duo die Ruhe des Schutzraumes genießen. In diesem sicheren Hafen erleben Hugh und Diana herzerwärmende Momente und können gesammelte Materialien gegen Upgrades eintauschen, um Herausforderungen wie gewaltige Bosskämpfe zu meistern.

„Wir haben uns schon lange auf diesen Tag gefreut“, sagte Naoto Oyama, Producer bei PRAGMATA. „Das Entwicklungsteam hat viele Jahre lang mit großer Leidenschaft an diesem Projekt gearbeitet, und die Community hat uns bei jedem Schritt begleitet. Es hat zwar etwas gedauert, aber wir sind überzeugt, dass wir etwas wirklich Einzigartiges und Besonderes für Euch geschaffen haben. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Wir freuen uns sehr, dass heute endlich alle das unvergessliche Abenteuer von Hugh und Diana erleben können.“

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über „Pragmata“ gibt es auch hier bei uns: KLICK!

PRAGMATA - "Acht" Trailer (DE)

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Quelle: Pressemitteilung