Directive 8020 – Neuer Trailer liefert einen Überblick

Im Rahmen des Galaxies Showcase zeigten Entwicklerstudio Supermassive Games und Bandai Namco Entertainment einen 60-sekündigen Trailer zu „Directive 8020“. Dieser bietet eine Zusammenfassung der Inhalte des narratives Sci-Fi-Surival-Horror-Spiels, das im Mai 2026 erscheinen soll.

Als Spieler findet ihr euch auf dem bruchgelandeten Kolonieraumschiff Cassiopeia wieder und merkt schnell, dass ihr nicht allein seid: Gejagt von einem außerirdischen Organismus, der die Gestalt seiner Beute annehmen kann, ist jede Entscheidung eine auf Leben und Tod. Es gilt in Echtzeit Gefahren zu entkommen, unter Druck Entscheidungen zu treffen und an Gegnern vorbeizuschleichen.

„Directive 8020“ erscheint am 12. Mai 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zusätzlich können die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X sowohl digital als auch physisch bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Die digitale Version für Steam ist ebenfalls ab heute vorbestellbar. Alle Vorbestellenden erhalten Zugang zu:

„The Dark Pictures“-Outfitpaket

The Dark Pictures Sammlerstücke

Filterpaket

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

Die Webseite des Titels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Directive 8020 | Everything you need to know in 60 seconds

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Quelle: Pressemitteilung