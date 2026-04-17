LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Neues Video zeigt die Bathöhle

Warner Bros. Games hat ein neues Video zu „LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht diesmal die Bathöhle, die im kommenden Spiel deutlich umfangreicher ausgebaut wurde.

Mit dem neuen Video gewähren euch die Entwickler von TT Games Einblicke in die Gestaltung des unterirdischen Verstecks, das unter Wayne Manor liegt. Laut den Entwicklern wächst die Bathöhle im Verlauf der Kampagne mit dem Spielfortschritt und schaltet nach und nach neue Bereiche sowie Funktionen frei. Auch gehen die Entwickler kurz auf die Fahrzeuge sowie Anzüge ein, die ihr im Verlauf des Spiels freischalten könnt.

Darüber hinaus lassen sich verschiedene Bereiche der Bathöhle individuell anpassen. Ihr könnt Ausrüstung verbessern, Trophäen präsentieren, Fälle am Batcomputer verfolgen und die Umgebung mit „LEGO“-Elementen verschönern bzw. einrichten.

„LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters“ erscheint am 22. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Offizielles Entwickler-Tagebuch zur Bathöhle

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Quelle: Pressemitteilung