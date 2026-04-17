When Sirens Fall Silent – Neuer Trailer veröffentlicht

Die Entwickler von LKA und Publisher Wired Productions haben im Rahmen des „Galaxies Spring Showcase“ einen neuen Trailer zu „When Sirens Fall Silent“ vorgestellt. Der neue Trailer liefert weitere, aber auch teils kryptische Einblicke in die Handlung des psychologischen Thrillers.

„When Sirens Fall Silent“ stammt vom Team hinter The Town of Light und Martha Is Dead. Das Spiel ist in den 1990er Jahren in Italien angesiedelt und erzählt die Geschichte der Polizistin Mila, die mit einer Reihe von Entführungen und Morden konfrontiert wird. Im Verlauf der Ermittlungen gerät sie nicht nur beruflich unter Druck, sondern muss sich auch mit ihren eigenen inneren Konflikten auseinandersetzen.

Der neue Trailer mit dem Titel „The Station“ knüpft an den Ereignissen des ersten Trailer an, der im vergangenen Jahr mit der Ankündigung des Spiels veröffentlicht wurde. Die Protagonisten Mila und Jona analysieren im neusten Trailer das Videomaterial des Nachrichtenbeitrags, in dem das Entführungsopfer Aglae zu sehen ist. Ihre Aussagen werfen neue Fragen auf und sorgen für zusätzliche Unklarheit im Fall.

Einen Release-Termin für „When Sirens Fall Silent“ gibt es noch nicht.

When Sirens Fall Silent | Act II: The Station

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Quelle: Pressemitteilung