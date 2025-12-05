When Sirens Fall Silent – Ankündigung und ein erster Trailer

Wired Productions und LKA haben angekündigt. Der Titel ist ein investigativer, psychologischer Thriller, der in den frühen 1990er Jahren in den Vororten Roms spielt. Einen ersten Trailer könnt ihr unter diesen Zeilen begutachten.

Entwickler LKA ist bekannt für „The Town of Light“ und „Martha Is Dead“. Das Team verzichtet bei „When Sirens Fall Silent“ laut eigenen Angaben auf grafische Schockelemente und konzentriert sich auf psychologische Spannung.

LKA setzt bei der Entwicklung des neuen Spiels auf die Unreal Engine 5. Der Titel nutzt neue Werkzeuge des Studios, darunter ein verzweigtes Dialogsystem mit starker Gewichtung auf emotionaler und verbaler Interaktion. Entscheidungen und Untersuchungen sollen eine größere Rolle spielen als in früheren Produktionen. Trotz eines kleinen Teams legt LKA Wert auf hohe Detailtiefe und präzise Darstellung der Spielwelt.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Mila, einer Polizistin im Italien der frühen 1990er Jahre. Sie arbeitet an einem komplexen Entführungs und Mordfall, während sie zugleich mit ihrer eigenen Vergangenheit ringt. Während ihr die Ermittlungen führt, begleitet ihr Mila durch eine zunehmend bedrohliche Situation und versucht zu verhindern, dass sie in einem Strudel aus Gewalt, Geheimnissen und Verunsicherung verloren geht.

Wann „When Sirens Fall Silent“ erscheint, ist noch nicht bekannt.

When Sirens Fall Silent | Act I: The Kidnapped [The Extended Cut]

