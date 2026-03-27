Alien Deathstorm – Rebellion kündigt Action-Horror-Shooter für 2027 an

Das britische Enwticklerstudio Rebellion („Sniper Elite“, „Atomfall“) hat mit „Alien Deathstorm“ ein neues Action-Horror-Spiel vorgestellt. Die Ankündigung erfolgte während der Xbox Partner Preview, die am gestrigen Abend ausgestrahlt wurde. Der Titel erscheint für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Im Mittelpunkt von „Alien Deathstorm“ steht eine abgelegene Kolonie außerhalb der Erde, in der plötzlich sämtliche Kommunikationsverbindungen abgebrochen sind. Ihr übernehmt die Rolle eines Combat-Engineers, der zur Kolonie geschickt wird, um die Situation zu untersuchen. Die Lage gerät jedoch außer Kontrolle.

Ein gewaltiger Sturm zieht auf und verwüstet die Siedlung. Gleichzeitig tauchen außerirdische Kreaturen auf, die euch ans Leder wollen. Während ihr euch durch zerstörte Gebäude und gefährliche Umgebungen bewegt, müsst ihr versuchen, möglichst viele Bewohner zu retten und gleichzeitig die Ursache der Katastrophe herauszufinden.

Der Release von „Alien Deathstorm“ ist für 2027 geplant.

Alien Deathstorm Reveal Trailer | Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox Cloud, PC & PS5

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Quelle: Rebellion