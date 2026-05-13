V Rising – Kostenloses Wochenende auf Steam

Das Entwicklerteam von Stunlock Studios bietet ab morgen die Möglichkeit einen kostenlosen Blick in das Survival-Action-RPG „V Rising“ zu werfen. Das Free Weekend beginnt am 14. Mai 2026 um 19:00 Uhr MESZ und endet am 18. Mai 2026 um 19:00 Uhr MESZ.

„V Rising“ erschien 2024 nach zwei Jahren Early Access. Als Spieler startet ihr als frisch auferstandener Vampir in einer von Menschen beherrschten Welt. Während ihr nach Blut sucht und die Sonne meidet, wählt ihr euren eignen Weg: Dominiert im PvE oder stellt eure Stärke im PvP unter Beweis.

Dabei könnt ihr allein oder mit weiteren Verbündeten in die offene Gothic-Welt reisen. Lüften Geheimnisse, überfallt Dörfer, kämpft gegen heilige Krieger und sammelt Ressourcen, um eurer eigenes Vampirschloss zu errichten. Erweitert euer Herrschaftsgebiet, fertigt wichtige Werkzeuge an und stellt eine Armee treuer Untertanen auf. Dabei kämpft ihr unter anderem gegen den berüchtigten Dracula, Werwölfe, Hexen und die mächtige Kirche. Trinkt ihr Blut, um ihre Kräfte zu absorbieren.

Hier findet ihr „V Rising“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung