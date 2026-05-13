The Talos Principle 3 – Croteam und Devolver Digital enthüllen das Finale der Puzzle-Trilogie

Croteam und Devolver Digital haben mit „The Talos Principle 3“ den dritten und letzten Teil der philosophischen Puzzle-Reihe angekündigt. Wie die Unternehmen mitteilten, erscheint das Spiel bereits „in Kürze“ für PC und PlayStation 5. Einen konkreten Release-Termin nannte man noch nicht.

In „The Talos Principle 3“ erwacht ihr in der sogenannten Anomalie, einem geheimnisvollen Ort, an dem die bekannten Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt sind. Zwischen verfallenen Tempeln und verlassenen Forschungseinrichtungen müsst ihr zahlreiche neue Rätsel lösen und nach und nach die Hintergründe dieser ungewöhnlichen Welt aufdecken.

Während ihr immer komplexere Aufgaben bewältigt, setzt sich eure Vergangenheit als Entdecker Stück für Stück zusammen. Gleichzeitig erfahrt ihr mehr über die Geschichte jener Welt, die von der Menschheit erschaffen wurde. Die Anomalie wird von einigen als Himmel, von anderen als Hölle beschrieben. Was euch dort tatsächlich erwartet, bleibt zunächst offen.

Abschluss einer preisgekrönten Puzzle-Reihe

Mit „The Talos Principle 3“ findet eine Reihe ihren Abschluss, die 2014 mit „The Talos Principle“ begann. Der Nachfolger „The Talos Principle 2“ erweiterte das Konzept 2023 um größere Spielwelten, eine umfangreichere Geschichte und zusätzliche Rätselmechaniken. 2025 erschien mit The „Talos Principle: Reawakened“ eine technisch überarbeitete Neuinterpretation des ersten Spiels.

Laut den Entwicklern bildet „The Talos Principle 3“ den Abschluss einer Trilogie, an der Croteam seit mehr als zehn Jahren gearbeitet hat. Weitere Informationen zur Reihe erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Quelle: Pressemitteilung