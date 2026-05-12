Indiana Jones und der Große Kreis – Launch-Trailer zum Switch 2-Release

Das von MachineGames in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelte „Indiana Jones und der Große Kreis“ ist ab heute auch für Nintendo Switch 2 erhältlich. Spieler können das Spiel als physische Softwarekarte im Handel und digital über den Nintendo eShop erwerben und direkt loslegen.

Der Story-DLC „Indiana Jones und der Große Kreis​​: Der Orden der Riesen“ ist separat erhältlich. Käufer des DLC erhalten Indys legendäres „Tempel des Todes“-Outfit. Zusätzlich erhalten Spieler auf allen Plattformen nun kostenlosen Zugriff auf Indys Shanghai-Club-Outfit.

Indiana Jones und der Große Kreis

Das First-Person-Action-Adventure versetzt euch in die Rolle des legendären Archäologen Indiana Jones. Euch erwartet ein Mix aus storybasierten Erlebnissen und offenen Umgebungen. In einer Welt voller Abenteuer, Action und Rätsel könnt ihr heimliche Infiltrationen, First-Person-Nahkämpfe und Schusswaffen kombinieren, um Gegner auszuschalten. Im Zentrum von Indys Ausrüstung steht seine Peitsche. Diese kann er nutzen, um Gegner abzulenken, zu entwaffnen oder anzugreifen – und um die Umgebung zu erkunden.

Story-DLC: Der Orden der Riesen

Der DLC spielt während der Ereignisse des Hauptspiels. Ein junger Priester schickt Indy auf die Suche nach einem mysteriösen Artefakt, die ihn mit dem finsteren Mithras-Kult, den Geheimnissen der labyrinthartigen Cloaca Maxima und dem Mythos einer gewaltigen Bestie konfrontiert. Von unheimlichen Katakomben bis hin zum geschichtsträchtigen Fluss Tiber entdeckt ihr neue Schauplätze in der Stadt.

Die offizielle Webseite von „Indiana Jones and the Great Circle“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über den Titel gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung