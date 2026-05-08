Drill Deep – Lovecraft-Horror trifft auf Idle-Clicker und Roguelite-Gameplay

Das französische Entwicklerstudio Crossbridge Games hat mit „Drill Deep“ ein ungewöhnliches Projekt vorgestellt. Der sogenannte „Coalpunk-Idle-Clicker“ verbindet Roguelite-Mechaniken mit einer düsteren Lovecraft-Atmosphäre und soll 2026 für Steam erscheinen.

In „Drill Deep“ steigt ihr immer tiefer in eine verfluchte Mine hinab, um Kohle, Erz und andere Ressourcen abzubauen. Während ihr unter Tage arbeitet, baut ihr gleichzeitig eure Basis an der Oberfläche weiter aus, errichtet neue Gebäude und schaltet dauerhafte Verbesserungen für kommende Durchgänge frei. Jeder neue Versuch bringt euch dadurch ein Stück weiter in die Tiefe.

Anfangs erinnert das Spiel noch an einen klassischen Idle-Clicker mit einfachen Abläufen und stetigem Fortschritt. Mit jeder neuen Ebene verändert sich jedoch die Atmosphäre. Immer ältere Gesteinsschichten kommen zum Vorschein, seltsame Fossilien tauchen auf und unbekannte Zeichen erscheinen an den Wänden der Mine. Laut den Entwicklern setzt „Drill Deep“ dabei weniger auf Schockmomente, sondern vielmehr auf ein schleichendes Gefühl von Unbehagen.

Neben dem Bergbau erwartet euch auch ein umfangreicher Ausbau der Oberfläche. Lagerhallen, Industrieanlagen und neue Produktionsmöglichkeiten sorgen dafür, dass eure Mine immer effizienter arbeitet. Durch prozedural generierte Durchgänge und Roguelite-Elemente soll zudem langfristig für Wiederspielwert gesorgt werden, wie die Entwickler in ihrer Ankündigung mitteilten.

Crossbridge Games veranstaltet derzeit einen Playtest auf Valves Distibutionsplattform Steam. Ihr könnt euch für den Test anmelden und eurer Interesse bekunden. Mit etwas Glück erhaltet ihr eine Einladung und könnt „Drill Deep“ noch vor der Veröffentlichung testen.

Quelle: Pressemitteilung