Edge of Memories – Gameplay Overview-Trailer

Noch dieses Jahr soll das Third-Person-Action-JRPG „Edge of Memories“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. NACON und Entwickler Midgar Studio haben bislang noch keinen genauen Release-Termin verraten. Der neuste Trailer liefert einen Überblick davon, was euch in der Welt des Spiels erwartet. Mit dabei sind auch Details zu den Kampf- und Erkundungssystemen.

Die Geschichte von „Edge of Memories“ spielt auf dem Kontinent Avaris, wo eine Seuche namens „Korrosion“ Tiere und Menschen in „Abscheulichkeiten“ verwandelt. Eline, eine nomadische Heilerin, durchstreift das Land und nutzt ihre fantastischen Fähigkeiten, um die gequälten Bewohner zu heilen.

Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung