Mad King Redemption – Beat’em-up startet nächste Woche in den Early-Access

Das Berliner Indie-Studio Secret Mission Games hat den Early-Access-Termin für „Mad King Redemption“ bekannt gegeben. Das Side-Scrolling-Beat’em-up erscheint bereits in der nächsten Woche auf Steam, GOG und den Epic Games Store. Zudem veröffentlichte das Team einen neuen Gameplay-Trailer, den ihr unter diesen Zeilen sehen könnt.

Mit „Mad King Redemption“ arbeitet das Team an einem Prügelspiel, das sich an bekannten Genrevertretern wie „Golden Axe“ und „Final Fight“ orientiert. Gleichzeitig soll das Spiel moderne Ansätze bieten, darunter kurze Spielsessions, Roguelite-Elemente sowie Koop-Partien lokal und online über Steam Remote Play. Optisch setzt das Spiel auf einen Pixelstil, der 2D- und 3D-Grafik kombiniert.

Die Early-Access-Version enthält vier spielbare Helden, eine komplette Spielwelt mit mehreren Abschnitten sowie insgesamt 16 Gegnertypen inklusive Bossen. Für die Vollversion planen die Entwickler zusätzliche Figuren, weitere Welten und neue Gegner. Laut Studio befindet sich die Produktion bereits in einer fortgeschrittenen Phase, während Balancing, Feinschliff und Tests aktuell abgeschlossen werden.

Wer bereits jetzt in „Mad King Redemption“ reinschauen möchte, für den steht eine Demo auf Steam und GOG zum Download bereit. Die Early-Access-Phase beginnt am 14. Mai 2026.

Quelle: Pressemitteilung