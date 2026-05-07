Star Fox – Remake von Star Fox 64 erscheint im Juni für Switch 2

Nintendo hat in der vergangenen Nacht überraschend ein Remake von „Star Fox 64“ bzw. „Lylat Wars“ für die Nintendo Switch 2 angekündigt.

Für die Neuauflage wurden sämtliche Umgebungen und Figurenmodelle neu erstellt. Nintendo setzt außerdem auf zusätzliche Zwischensequenzen, eine vollständige englische Sprachausgabe und neu arrangierte Musikstücke. Auch zwischen den Einsätzen sollen neue Szenen weitere Informationen zu den Charakteren und den Planeten liefern.

Im Mittelpunkt des kommenden Remakes steht erneut Fox McCloud mit seinem Team Star Fox, das sich gegen den Angriff von Andross und dessen Streitkräften stellt. Ihr reist durch verschiedene Bereiche des Lylat-Systems und liefert euch Luftkämpfe mit gegnerischen Einheiten.

Die Kampagne bietet erneut mehrere Wege durch das Spiel. Welche Missionen euch erwarten, hängt unter anderem davon ab, wie erfolgreich einzelne Einsätze abgeschlossen werden. Des Weiteren bietet das Remake von „Star Fox“ einen Mehrspielermodus für bis zu acht Teilnehmer.

„Star Fox“ erscheint am 25. Juni exklusiv für Nintendo Switch 2. Erstes Gameplay und weitere Informationen hat Nintendo in der neusten „Direct“-Ausgabe für euch zusammengefasst.

Quelle: Nintendo