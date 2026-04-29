MotoGP 26 – Launch-Trailer

Das Rennspiel „MotoGP 26“ erscheint heute für PC (Steam, Microsoft und EGS), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, PlayStation 5, ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X. Der neue Teil der Reihe umfasst die gesamte offizielle Saison 2026 (38 Teams und mehr als 70 Fahrer). Hinzu setzen die Entwickler von Milestone auf eine überarbeitete Fahrphysik mit dynamischen Fahrer-Bewertungen sowie einer Karriere-Management-Mechanik, um ein intensiveres und authentischeres Spielerlebnis zu bieten.

Neben den offiziellen Wettbewerben erweitert „MotoGP 26“ seinen Spielmodus „Race Off“ um Canterbury Park, einen neuen Austragungsort in Großbritannien, der sich zu Borgo Caselle und Mont Lagard gesellt, sowie um die Einführung von Serienmotorrädern. Diese Marken-Events ermöglichen es den Spielern, auf 1000-ccm-Straßenmotorrädern zu trainieren, wobei Fahrer desselben Herstellers aus den Kategorien MotoGP, Moto2 und Moto3 zusammenkommen, während Motard, Flat Track und Minibikes, die jeweils ein ganz eigenes Fahrverhalten aufweisen, um eine neue Dimension erweitert werden.

Cross-Play (nicht auf Nintendo Switch-Konsolen), verbessertes Matchmaking und Startaufstellungen mit bis zu 22 Spielern (12 Spieler auf Switch-Konsolen) bereichern das Online-Erlebnis, während der Split-Screen-Modus für Offline-Herausforderungen sorgt. Zudem Außerdem können Spieler mit Editoren unter anderem Helme, Starnummern und Lackierungen individuell gestalten und ihre Kreationen mit der Community teilen (Cross-Sharing ist auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 nicht verfügbar).

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung