Atomic Owl – Konsolen-Version erscheint im Mai

Letztes Jahr erschien das Hack-’n’-Slash-Plattformspiel „Atomic Owl“ für PC. Kommenden Monat wird das Team von Monster Theater den Titel für Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 herausbringen. Der genaue Release-Termin ist der 20. Mai 2026.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Hidalgo Bladewing, einem Eulen-Shinobi, der sich mit Hilfe eines chaotischen, forschen, sprechenden Schwertbegleiters seinen Weg durch acht Roguelite-Zonen bahnt.

Atomic Owl – Features

Neue Verbesserungen für die Konsolenversion, darunter ein neuer „NO ROGUELITE“-Modus, verbesserte Audioqualität und Optimierungen der Benutzererfahrung

Erkundet lebendige neo-japanische Umgebungen

Kämpft euch zu einem Synthwave-Soundtrack im Stil der 90er Jahre durch die Reihen der Feinde

Verwandelt eure Mezameta-Klinge in eine Peitsche, ein Großschwert oder einen Hammer

Sammelt Flügelreste von Tengu, um euer Schwert zu verbessern und anzupassen

Entfesselt Kräfte wie „Void Crow“ und „Spark Falcon“, um die Tengu zu vernichten

Hier findet ihr die PC-Version auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier).

Atomic Owl - Official Console Launch Date Trailer

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Quelle: Pressemitteilung