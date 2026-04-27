Atomic Owl
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Atomic Owl – Konsolen-Version erscheint im Mai

Marcel Schmidtvor 23 Stunden

Letztes Jahr erschien das Hack-’n’-Slash-Plattformspiel „Atomic Owl“ für PC. Kommenden Monat wird das Team von Monster Theater den Titel für Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 herausbringen. Der genaue Release-Termin ist der 20. Mai 2026.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Hidalgo Bladewing, einem Eulen-Shinobi, der sich mit Hilfe eines chaotischen, forschen, sprechenden Schwertbegleiters seinen Weg durch acht Roguelite-Zonen bahnt.

Atomic Owl – Features

  • Neue Verbesserungen für die Konsolenversion, darunter ein neuer „NO ROGUELITE“-Modus, verbesserte Audioqualität und Optimierungen der Benutzererfahrung
  • Erkundet lebendige neo-japanische Umgebungen
  • Kämpft euch zu einem Synthwave-Soundtrack im Stil der 90er Jahre durch die Reihen der Feinde
  • Verwandelt eure Mezameta-Klinge in eine Peitsche, ein Großschwert oder einen Hammer
  • Sammelt Flügelreste von Tengu, um euer Schwert zu verbessern und anzupassen
  • Entfesselt Kräfte wie „Void Crow“ und „Spark Falcon“, um die Tengu zu vernichten

Hier findet ihr die PC-Version auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier).

Atomic Owl - Official Console Launch Date Trailer

Quelle: Pressemitteilung

Marcel Schmidtvor 23 Stunden
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