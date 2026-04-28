Aphelion – Launch-Trailer des Sci-Fi-Adventures

Publisher und Entwickler DON’T NOD bringen heute „Aphelion“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt. Zudem ist der Titel in Xbox Play Anywhere-Titel und Teil des Game Pass. Die Standard Edition enthält das komplette Spiel und ist für 29,99 Euro (UVP) auf Steam und 34,99 Euro (UVP) auf Konsolen erhältlich. Zum Launch gibt es 10% Rabatt für Steam- und Xbox-Spieler.

Für Xbox- und PlayStation-Spieler steht die Day One Edition mit 10% Rabatt am ersten Tag zum Kauf bereit (nur für PS+ Nutzer auf der PlayStation). Diese enthält das Spiel und ein Kosmetikpaket mit 2 Weltraumanzügen und 6 Rucksack-Accessoires (3 Aufkleber & 3 Schlüsselanhänger). Die Accessoires erinnern an die ESA Kollaboration und die DON’T NOD Games „Jusant“ und „Lost Records: Bloom & Rage“.

Die Deluxe Edition ist exklusiv nur über Steam erhältlich und beinhaltet das Spiel, das Kosmetikpaket, das digitale Artbook und den Soundtrack des preisgekrönten Komponisten Amine Bouhafa. Diese Edition liegt bei 39,99 Euro (UVP) und wird ebenfalls mit 10% Rabatt zum Launch verfügbar sein.

Die PlayStation 5 Pioneer Edition für den Handel ist bereits im Vorverkauf und erscheint am 02. Juli 2026. Diese enthält das Spiel, alle Boni aus der Day One Edition und einen exklusiven Hope-01 Aufkleber, der in Zusammenarbeit mit der European Space Agency entworfen wurde. Genau diesen Aufkleber tragen Ariane und Thomas auf ihren Weltraumanzügen im Spiel.

Aphelion ist ein Sci-Fi-Adventure-Spiel, das sich um die ESA Astronauten Ariane und Thomas dreht, die am Rande des Sonnensystems auf einem unerforschten Planeten namens Persephone landen. Dort müssen sie die mysteriösen Umstände ihres Absturzes aufdecken und um ihr Überleben kämpfen, denn die beiden sind nicht allein auf dem Planeten.

Die offizielle Homepage zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung