Magin: The Rat Project Stories – Demo-Update und Launch-Trailer

Kommende Woche veröffentlichen Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio The Rat Project „Magin: The Rat Project Stories“. Für einen weiteren Vorgeschmack gab es jetzt nicht nur den Launch-Trailer, sondern auch eine aktualisierte Demo-Version, die auf Steam zum Download bereitsteht. Das Update für die Demo beinhaltete neuen Gegner, zusätzliche visuelle Effekte sowie alle Sprachen, die auch in der Vollversion unterstützt werden.

„Magin: The Rat Project Stories“ soll ein story-getriebenes Abenteuer mit Deckbuilding-Mechaniken verbinden und euch in eine geheimnisvolle Welt einführen, die von Emotionen, Magie und einschneidenden Entscheidungen geprägt ist. Dabei baut ihr eure Decks und bewegt euch durch eine verzweigende Geschichte mit atmosphärischen Schauplätzen, ungewöhnlichen Charakteren und einer vielschichtigen Hintergrundgeschichte rund um die geheimnisvolle „Essenz“.

Das Dark-Fantasy-Adventure „Magin: The Rat Project Stories“ erscheint am 29. April 2026 für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr die Demo und das Spiel selbst auf Steam: KLICK!

Magin: The Rat Project Stories | Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung