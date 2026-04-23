Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Termin, Gameplay, Editionen, Systemanforderungen und Trailer

Das Team von Ubisoft hat jetzt offiziell „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ vorgestellt. Es soll sich dabei um ein von Grund auf neu entwickelte Version des Piraten-Einzelspieler-Abenteuers handeln, die mit der Anvil-Engine angetrieben wird.

Befahrt als Edward Kenway, Kapitän der Jackdaw, die Karibik im Goldenen Zeitalter der Piraterie in diesem originalgetreuen Remake mit besserer Grafik, verbessertem Gameplay und neuen Inhalten. Darunter ein auf Paraden ausgelegtes Kampfsystem, verfeinerte Stealth- und Parkour-Elemente, tiefgreifendere Seeschlacht-Mechaniken sowie neue narrative Inhalte.

Zusätzlich zur Original-Geschichte, bietet „AC Black Flag Resynced“ exklusive, neue Inhalte. Bekannte Charaktere kehren zurück, mit neuen Geschichten, die beliebten Charakteren, wie Blackbeard und Stede Bonnet, gewidmet sind. Ihr werdet auch auf unerwartete Verbündete treffen, denn drei Offiziere werden sich euch auf eurer Reise anschließen. Außerdem warten noch weitere Inhalte, wie zum Beispiel neue Seemanns-Shantys, Haustiere, ein Fotomodus und vieles mehr.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ soll am 09. Juli 2026 für PC (Ubisoft Store, EGS und Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Zur Auswahl stehen drei Editionen (Standard, Deluxe und Collector’s Edition). Des Weiteren gibt es zum Start des Spiels eine Launch Edition für 59,99 Euro (UVP).

Pre-Order-Bonus

Launch-Edition

Im stationären Handel wird zum Start die Launch Edition zum UVP von 59,99 Euro (UVP) zur Verfügung stehen Die Launch Edition beinhaltet das Hauptspiel, ein Artbook mit 34 Seiten sowie ein Weltkarten-Poster.

Deluxe Edition (rein digital)

Diese rein digitale Edition enthält das Hauptspiel sowie das „Meisterassassine-Charakterpaket“ und das „Meisterasssassine-Maritimpaket“. ​Die Deluxe Edition ist zum UVP von 69,99 Euro erhältlich.

Collector’s Edition

Diese Edition enthält alle Inhalte der Deluxe Edition sowie physische Sammlerstücke: eine Edward Kenway Statue (31 cm), eine tragbare Metallbrosche mit Edward-Motiv, ein exklusives SteelBook, eine Stoff-Weltkarte und vieles mehr. Die Collector’s Edition ist zum UVP von 199,99 Euro erhältlich.

Assassin's Creed Black Flag Resynced: Collector's Edition Trailer

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced – PC-Systemanforderungen

Die Webseite zu Reihe findet ihr hier: KLICK!

Assassin's Creed Black Flag Resynced: World Premiere Trailer

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Assassin's Creed Black Flag Resynced: Official Game Overview Trailer

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Quelle: Pressemitteilung