Diablo IV: Lord of Hatred – Opening Cinematic

Nächste Woche erscheint „Lord of Hatred“, die zweite Erweiterung für „Diablo IV“ auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Vorab gibt es jetzt die fünfminütige Eröffnungssequenz, die auf das Addon einstimmt und einen ersten Ausblick auf die Konfrontation mit Mephisto, dem Herrn des Hasses, gibt. Seine Streitkräfte treiben Sanktuario an den Rand des Untergangs.

„Diablo IV: Lord of Hatred“ setzt die Geschichte des Zeitalters des Hasses fort und führt Spieler in die uralte Region Skovos. Die Erweiterung bringt zwei neue Klassen, den Paladin und den Hexenmeister, sowie eine neue Kampagne, umfangreiche Gameplay-Überarbeitungen und neue Endgame-Inhalte. Wer die Erweiterung vorbestellt, erhält sofortigen Zugang zum Paladin sowie zur ersten Erweiterung „Vessel of Hatred“.

Blizzard Entertainment veröffentlicht „Diablo 4: Lord of Hatred“ am 28. April 2026 für PC und Konsolen. Die Webseite von „Diablo 4“ gibt es hier: KLICK!

Diablo IV: Lord of Hatred | Eröffnungssequenz

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Quelle: Pressemitteilung