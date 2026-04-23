Aphelion – Neuer Trailer zeigt Story-Details

Der französische Entwickler und Publisher DON’T NOD hat im Rahmen des ID@Xbox Showcase einen neuen Trailer zu „Aphelion“ veröffentlicht. Das Third-Person-Action-Adventure erscheint Ende April für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

In „Aphelion“ übernehmt ihr die Rollen der ESA-Astronauten Ariane und Thomas. Gemeinsam erkundet ihr den bislang unbekannten Planeten Persephone, untersucht die Ursachen eines Absturzes und versucht, unter schwierigen Bedingungen zu überleben. Dabei trefft ihr auf eine feindselige und unbekannte Lebensform.

Ariane rückt in den Mittelpunkt des neuen Trailers. Gleichzeitig wird die frühere Beziehung zwischen Ariane und Thomas angedeutet. Des Weiteren erhaltet ihr einen Blick auf den Planeten Persephone, dessen gefährliche Landschaften und Lebewesen gezeigt werden.

„Aphelion“ erscheint am 28. April 2026.

Aphelion | Ariane Log Trailer

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Quelle: Pressemitteilung