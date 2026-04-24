Luna Abyss – Release-Termin und Trailer

Publisher Kwalee und das hausinterne Entwicklerstudio Kwalee Labs haben den offiziellen Release-Termin von „Luna Abyss“ festgelegt und verraten. Das First-Person-Bullet-Hell-Action-Adventure „Luna Abyss“ erscheint am 21. Mai 2026 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Hinzu auch für Xbox One PC und Xbox Cloud Gaming (mit Game Pass).

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Gefangenen, der dazu verurteilt ist, eine verfallene Megastruktur zu erkunden, die sich tief unter der Oberfläche des Nachahmermondes Luna erstreckt. Eure Aufgabe ist es, vergessene Technologie aus dem Abgrund und der verlorenen Kolonie, die er verschlungen hat, zu bergen. Jeder eurer Schritte wird von einem künstlichen Gefängniswächter namens Aylin überwacht.

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Luna Abyss“ auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Luna Abyss | Official Release Date Trailer

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Quelle: Pressemitteilung