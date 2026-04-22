007 First Light – Neues Video gewährt weitere Einblicke in das Gameplay

IO Interactive und Amazon MGM Studios haben ein neues Video zu „007 First Light“ veröffentlicht. Das neue zeigt nicht nur neues Gameplay, sondern zeigt euch, wie unterschiedlich ihr Missionen angehen könnt und welche Möglichkeiten euch dabei offenstehen.

Im Spiel beginnt ihr nicht als fertiger Doppelnull-Agent. Stattdessen begleitet ihr Bond auf seinem Weg dorthin. Entscheidungen im Einsatz spielen eine größere Rolle, da ihr selbst festlegt, ob ihr unauffällig vorgeht, Gespräche nutzt oder Konflikte direkt austragt.

Viele Situationen lassen sich in „007 First Light“ ohne Gewalt lösen, wenn ihr aufmerksam vorgeht. Gespräche liefern Hinweise, Umgebungen bieten Ansatzpunkte für alternative Wege, und mit dem passenden Auftreten könnt ihr euch Zugang zu gesperrten Bereichen verschaffen. Dadurch entsteht ein Spielablauf, der euch regelmäßig zum Umdenken zwingt.

Technische Hilfsmittel unterstützen euch dabei, bleiben aber Werkzeuge und keine vorgefertigten Lösungen. Verschiedene Geräte helfen beim Ausspähen, Ablenken oder kurzfristigen Ausschalten von Gegnern. Welche Kombination ihr einsetzt, hängt von eurem Spielstil ab und kann vor jeder Mission angepasst werden.

Wie IO Interactive weiter mitteilte, gibt es in „007 First Light“einen separaten Modus, in dem ihr abgeschlossene Einsätze erneut spielen könnt. Dort stehen Bewertungssysteme und Fortschritt im Vordergrund. Mit besseren Ergebnissen schaltet ihr neue Inhalte frei und verbessert eure Werte dauerhaft.

„007 First Light“ erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch 2 folgt voraussichtlich im Sommer 2026.

007 First Light – Rules of Spycraft

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Quelle: IO Interactive