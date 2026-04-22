The Blood of Dawnwalker – Termin für neues Gameplay und Release-Datum steht fest

Rebel Wolves und Bandai Namco Entertainment Europe haben einen Stream für das kommende Spiel „The Blood of Dawnwalker“ angekündigt. Die Präsentation findet am 28. April 2026 statt und soll neue Einblicke in das Action-Rollenspiel liefern. Dabei wird unter anderem auch das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, wie Publisher Bandai Namco heute bekannt gab. Das Spiel befindet sich für PC, PlayStation und Xbox Series X|S in Entwicklung und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Im Rahmen des Streams erwartet euch neues Gameplay-Material mit Fokus auf die offene Spielwelt. Zusätzlich wird ein neuer Story-Trailer gezeigt und es werden weitere Details wie Systemanforderungen und verschiedene Editionen vorgestellt. Das Event wird auf YouTube und Twitch übertragen und startet um 18:00 Uhr unserer Zeit.

Laut Game Director Konrad Tomaszkiewicz nähert sich das Studio einem wichtigen Schritt in der Entwicklung. Mit dem Event soll nicht nur der Termin für den Spielstart enthüllt werden, sondern auch ein aktualisierter Blick auf das Gameplay gegeben werden, insbesondere auf Inhalte, die mit der offenen Welt verbunden sind.

Ein offizieller Veröffentlichungstermin für „The Blood of Dawnwalker“ wird am Ende des Events bekannt gegeben. Weitere Informationen zum Spiel hält die offizielle Webseite für euch bereit, die ihr hinter diesem Link vorfinden könnt.

The Blood of Dawnwalker — Road to Launch | Event Announcement

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Quelle: Pressemitteilung