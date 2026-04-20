Dragon Ball Xenoverse 3 – Neuer Teil soll 2027 für PC und Konsolen erscheinen

Fast 10 Jahre nach der Veröffentlichung von „Dragon Ball Xenoverse 2“ enthüllte Bandai Namco Entertainment Europe jetzt die Fortsetzung „Dragon Ball Xenoverse 3“. Fans müssen sich aber noch ein weiteres Jahr gedulden, denn der Release ist für 2027 auf PC, Xbox Series X und PlayStation 5 geplant.

Der neue Teil setzt das Vermächtnis der Serie mit einer komplett neuen „Dragon Ball“-Erfahrung fort. Spieler wählen in einer unerforschten „Dragon Ball“-Welt, die vom Originalautor Akira Toriyama zum Leben erweckt wurde, den Helden, den sie werden wollen.

Wie im Ankündigungstrailer zu sehen, werden Spieler in „Dragon Ball Xenoverse 3“ in West City, der lebendigen neuen Welt im AGE 1000, neue Geschichten entdecken und erkunden können. Nachdem sie in die Reihen des Great Saiyan Squad aufgenommen wurden, kämpfen Spieler an der Seite von Verbündeten, als sich die Geschehnisse anfangen zu entfalten.

[Deutsch] DRAGON BALL XENOVERSE 3 - Announcement Trailer

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Quelle: Pressemitteilung