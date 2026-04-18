Battlefield 6 – Roadmap 2026 kündigt Maps, Seeschlachten und mehr an

Vor kurzem veröffentlichten die Entwicklerteams der Battlefield Studios eine Roadmap, die kommende Inhalte für „Battlefield 6“ und REDSEC zeigt. Unter anderem können die Spieler großflächige Karten, die Rückkehr von Seegefechten sowie mehrere priorisierte Funktionen erwarten, die im Laufe des Jahres implementiert werden. Passend gibt es noch einen neuen Trailer, den ihr weiter unten finden könnt.

Überblick über die Inhalte 2026

Mit Beginn von Season 3 im Mai 2026 erscheint eine Neuinterpretation der klassischen „Battlefield 4“-Karte „Golmud-Bahn“. Sie wird zur bislang größten Karte in „BF6“. Die Karte ist in Tadschikistan nach den Ereignissen der Kampagne angesiedelt und wurde visuell wie spielerisch an die technischen Standards von „BF6“ angepasst.

Im weiteren Verlauf der Season folgt eine überarbeitete Version des „Großen Basars“ aus „Battlefield 3“, die nun unter dem Namen „Basar von Kairo“ erscheint.

Season 3 markiert zudem den Start des Ranglistenspiel-Erlebnisses von REDSEC. Dieses beginnt im Modus Battle Royale — Quads und bildet die Grundlage für ein wettkampforientiertes Spielerlebnis, das in kommenden Seasons auf Basis von Community-Feedback weiter ausgebaut wird.

Sommer-Update und Rückkehr von Gefechten auf See

Season 4 startet im Sommer und führt Seegefechte sowohl in „Battlefield 6“ als auch in REDSEC ein. Mit „Tsuru-Riff“ erscheint eine neue, marinebasierte Karte, die das bislang größte Einsatzgebiet der Reihe darstellt. Sie umfasst weitläufige Luft- und Seeareale, neue maritime Fahrzeuge, Flugzeugträger mit einsatzbereiten Flugdecks sowie ein dynamisches Wellensystem, das die Intensität der Gefechte auf See erhöhen soll.

Darüber hinaus kehrt mit „Wake Island“ eine der bekanntesten Karten der Seriengeschichte zurück.

Jahresabschluss mit Battlefield 6 – Season 5

Season 5 bildet den Abschluss des Jahres und führt das Franchise an einen neuen Schauplatz. Als besonderes Highlight erscheinen drei Karten innerhalb einer einzigen Season.

Weiterentwicklung des Spielerlebnisses

Parallel zu den saisonalen Inhalten arbeitet das Team von Battlefield Studios kontinuierlich an Verbesserungen der Spielqualität und des Kampfgefühls. Zu den priorisierten Features, die 2026 veröffentlicht werden, zählen Ranglisten, ein Zuschauermodus, der Umgebungs-Chat sowie ein Server-Browser mit persistenten Servern. Diese Erweiterungen sollen zusätzliche Möglichkeiten bieten, bevorzugte Spielerlebnisse zu erstellen und zu nutzen.

Im kompetitiven Bereich erscheinen in diesem Jahr die Open- und Elite Series. Sie folgen auf die gemeinsame Weiterentwicklung des Ranglistenspiel-Erlebnisses mit der Community und präsentieren das kompetitivste Gameplay der Reihe auf internationaler Bühne.

Die Webseite zur Shooter-Reihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

The Year Ahead for Battlefield 6 | 2026 Roadmap

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Quelle: Pressemitteilung