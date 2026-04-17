Shadow of the Road – Neuer Story-Trailer

Das Taktik-Rollenspiel „Shadow of the Road“ von Another Angle Games und Publisher Owclat Games hat einen neuen Story-Trailer erhalten. Dieser gibt einen Einblick in die Handlung und die beteiligten Fraktionen.

Das rundenbasierte cRPG „Shadow of the Road“ spielt im feudalen Japan und schildert den Konflikt zwischen dem Tokugawa-Shogunat und Kaiser Mutsuhito. Die Spielwelt verbindet historische Elemente mit Einflüssen aus japanischer Mythologie sowie Steampunk-Technologie. Ihr begleitet eine Gruppe unterschiedlicher Figuren durch ein sich veränderndes Land, in dem Entscheidungen den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Dabei kommt es darauf an, die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere gezielt einzusetzen, um im Verlauf des Krieges bestehen zu können.

Neben klassischen Truppen kommen auch technisch fortschrittliche Mechs zum Einsatz. Diese werden von der East Nippon Company bereitgestellt und verstärken die Streitkräfte des Kaisers, was sowohl militärische als auch zivile Ziele in Mitleidenschaft zieht. Gleichzeitig existieren in dieser Welt übernatürliche Wesen aus der japanischen Mythologie wie Kami und Yōkai, die eigene Interessen verfolgen und ebenfalls in das Geschehen eingreifen.

„Shadow of the Road“ soll im Laufe des Jahres erscheinen, ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch aus. Das Spiel befindet sich derzeit für den PC in der Entwicklung.

Between Breaking and Becoming - Forging a Future

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Quelle: Pressemitteilung