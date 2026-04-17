Hell Let Loose: Vietnam – Anmeldungen für Playtest (PC) offen, neuer Trailer

Im Zuge des Galaxies Showcase enthüllten Team17 und Expression Games einen neuen Trailer von dem Shooter „Hell Let Loose: Vietnam“. Dieser bietet einen Vorgeschmack von den Luftkämpfen, beklemmenden Feuergefechten in dichten Dschungelgebieten und den Patrouillenbooten, die sich in Verfolgungsjagden auf dem Fluss befinden.

Gleichzeitig können sich interessierte Spieler ab sofort für kommende Playtests auf PC anmelden. Das Anmeldeformular findet ihr hier: KLICK! Ihr könnt auch den QR-Code im Trailer nutzen.

Die 50-gegen-50-Schlachten in „Hell Let Loose: Vietnam“ finden auf sechs weitläufigen Karten statt, die anhand realer Orte nachgebildet wurden. Für noch mehr Atmosphäre sollen wechselnde Wetterbedingungen sorgen. Wie im Vorgänger wird wieder Zusammenarbeit im Trupp und Teamwork Vorrang vor individuellen Heldentaten haben.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Hell Let Loose: Vietnam | Beta Sign Up Trailer

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Quelle: Pressemitteilung