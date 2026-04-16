Sudden Strike 5 – Neue Demo-Version

Kurz vor der Veröffentlichung des Echtzeit-Taktikspiels „Sudden Strike 5“ bescheren uns Kalypso Media und Entwicklerstudio Kite Games eine neue Demo-Version auf Steam. In der Demo gibt es eine Reihe von Verbesserungen, die das Entwicklerteam auf Basis des Feedbacks der Community umgesetzte hat. Ein News-Post auf Steam fasst die Demo-Optimierungen und wie Performance-Probleme angegangen wurden zusammen (siehe hier).

Spieler erleben in der optimierten Demo die zwei Missionen „Angriff auf Monte Cassino“ (Westalliierte) und „Verteidigung von Sewastopol“ (Sowjets). Die Demo bietet eine höhere und stabilere Framerate und ein verbessertes Frame-Pacing für flüssigere Gefechte, während die Wegfindung und die Reaktionsfähigkeit der KI-Patrouilleneinheiten optimiert wurden. Zur Veröffentlichung wird „Sudden Strike 5“ eine Kampagne mit 25 Missionen und Multiplayer-Modi sowie zusätzliche Balancing-Anpassungen und finale Feinschliffe bieten.

Die Vollversion von „Sudden Strike 5“ erscheint am 23. April 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite von „Sudden Strike 5“ gibt es hier: KLICK!

Sudden Strike 5 | Assault on Crimea (DE)

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Quelle: Pressemitteilung